Рекордно пористый материал был создан для баков водородных автомобилей

18.04.2020, 4:20, Новости дня

Американские ученые создали рекордно пористый твердый материал, который может быть использован в качестве основы для метановых автомобилей или водородных баков.

По словам специалистов, им удалось создать новый метод хранения водорода и метана для нового поколения экологических автомобилей. Новый материал позволяет специалистам осуществлять запасы этих газов внутри пор металл-органических каркасов, а затем поставлять их в двигатель автомобилей при меньших давлениях, которые необходимы для работы топливных ячеек подобных машин.

Металл-органические каркасы – это полимерные материалы, состоящие из ионов металлов и различных органических соединений. Они отличаются высокой прочностью и пористостью. Катализаторы и фильтры на основе подобных каркасов могут применятся в промышленности для очистки воздуха от углекислого газа или водорода.