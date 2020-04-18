Стволовые клетки помогут восстановить разрушенные нейронные цепи после инсульта

18.04.2020, 4:20, Новости дня

Ученым удалось создать из клеток кожи человека стволовые клетки.

Из клеток кожи можно получить стволовые, а их них – нейроны. Полученные нейроны ученые пересадили грызунам, которые уже перенесли инсульт. По словам ученых, даже человеческие нейроны смогли прижиться в мозге крыс, которые перенесли инсульт. Отростки нейронов сформировали синапсы с нейронами в других зонах мозга. Это привело к тому, что к грызунам вернулась кожная чувствительность и способность двигаться.

Ученым еще предстоит понаблюдать за животными, чтобы выяснить, не возникает ли после нейронной пересадки побочных эффектов. Специалисты предполагают, что в будущем стволовые клетки смогут помочь в восстановлении мозга после инсульта.