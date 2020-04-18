Ради развития колонии некоторые черви готовы умереть

18.04.2020, 4:20, Новости дня

Ученые выяснили, что черви ради развития колонии совершают самоубийство. Это помогает им сократить конкуренцию за пропитание.

Во время нового исследования специалисты следили за поведением нематодных червей, которые разделяют часть генов с человеком, а также имеют небольшую продолжительность жизни. Они часто используются учеными для экспериментов, которые касаются процесса замедления клеток.

Во время эксперимента ученые составили компьютерное моделирование жизни колонии этого вида червей и обнаружилось, что у нематод также существует механизм сокращения продолжительности жизни. Исследования показали, что сокращение продолжительности жизни отдельных червей увеличивает репродуктивную способность колонии.