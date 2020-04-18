 

Daily Sabah – в Анталии за продуктами для пожилых ходит Человек-паук

18.04.2020, 4:15, Новости дня

В турецком городе Анталия появился новый супергерой — Человек-паук, который помогает сидящим на карантине людям, пишет The Daily Sabah. Барак Сойлу в костюме популярного персонажа Marvel забирается на балконы пожилых людей, чтобы узнать об их нуждах и принести им необходимые продукты.


Reuters

В разгар пандемии коронавируса Человек-паук — возможно, самый популярный герой вселенной Marvel — стал настоящим героем в турецкой Анталии, пишет The Daily Sabah.

Как рассказывает издание, в своём костюме Человека-паука Барак Сойлу забирается на балконы, чтобы выслушать просьбы пожилых людей, а затем приносит им фрукты и овощи. «Моя суперспособность делать хорошее для общества, — рассказал мужчина агентству Anadolu. — Вот почему я делаю то, что мне нужно сделать для людей».

В статье отмечается, что жители туристического города рады появлению своего нового супергероя. «Сегодня Человек-паук принёс мне хлеб и молоко. Мы его любим», — признаётся один из местных жителей.

The Daily Sabah напоминает, что в четверг общее число погибших от коронавируса в стране составило 1 643 человек. Министерство здравоохранения объявило, что всего заболевших 74 193, тогда как 7 089 человек выздоровели и выписались из больниц. 



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