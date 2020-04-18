Во Франции число жертв коронавируса превысило 18,6 тыс.

18.04.2020, 4:05, Новости дня

Общее число летальных исходов от коронавируса во Франции достигло 18 681 человека. Об этом на брифинге в Париже 17 апреля сообщил директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон. Брифинг транслировался в Twitter минздрава.

За 24 часа в больницах и домах престарелых скончался 761 человек.

Во Франции госпитализировано 31 190 инфицированных COVID-19, из них за последние сутки поступило 2167 больных. Число новоприбывших в больницы снизилось третий день подряд.

Среди госпитализированных лиц 6027 пациентов помещены в реанимационные отделения, в том числе за последние сутки – 243 новых зараженных коронавирусом. Эти цифры, по словам представителя минздрава, также снижаются девятый день подряд.

Саломон констатировал, что “распространение вируса остается на высоком уровне”.

DIRECT | #Coronavirus #COVID19

Suivez le point de situation du 17 avril

Pr Jérôme Salomon, Directeur général de la Santéhttps://t.co/mwexqzPPUQ

— Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 17, 2020

Рубеж в 10 тыс. летальных случаев Франция преодолела 7 апреля. До 2 апреля власти не учитывали в официальных данных умерших в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 17 апреля во всем мире коронавирусом заразилось 2,2 млн человек, 150 тыс. скончались, 564 тыс. выздоровели.