 

ЮНИСЕФ призвал правительство Украины поддержать 42 тыс. детей из интернатов, которых вернули в семьи из-за эпидемии COVID-19

18.04.2020, 4:05, Новости дня

ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) вместе с общественной организацией “Українська мережа за права дитини” призвал правительство Украины поддержать 42 тыс. детей из интернатов и других учреждений, которых вернули в семьи в связи с карантином. Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ 16 апреля.

“Мы призываем правительство Украины принять комплексные меры по поддержке детей и их семей финансово, а также через социальные услуги на местном уровне”, – говорится в сообщении.

ЮНИСЕФ и партнеры подчеркнули, что среди возвращенных есть дети с инвалидностью, при этом значительная часть их семей находятся в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах.

Эксперт по правам ребенка Людмила Волынец 1 апреля сообщила, что из 42 тыс. украинских детей, которых забрали из интернатов и отправили на дистанционное обучение на время карантина, 30% находятся в зоне риска. По ее словам, не было проведено никаких проверок того, в состоянии ли их семьи обеспечить такое обучение и безопасно ли ребенку находиться в этой семье. Эксперт заявила, что риску кризисных ситуаций сегодня подвергнутся около 20% детей. Для помощи 10% необходимо предусмотреть какой-то финансовый ресурс. В случае, если ребенок остался без родителей или же родители являются опасными для него, Волынец предложила изъять ребенка из семьи. 

На 17 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 4662 человека (+501), 125 из них умерли (+9), 246 выздоровели (+60).

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся в мире превысило 2,1 млн человек, более 554 тыс. человек вылечились, 147 тыс. человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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