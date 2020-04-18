 

Тренер “Локомотива” Семин в рамках акции “Сад памяти” посадил саженец с орловской земли

18.04.2020, 4:01, Новости дня

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посадил саженец с орловской земли в рамках международной акции "Сад памяти". Дерево он посвятил своему дяде, который дошел до Берлина.

Как рассказал Юрий Семин ГТРК "Орел": "Саженец с героической Орловской земли мне подарили. Я посадил дерево, которое посвящаю своему дяде Павлу Филипповичу. Он прошел всю войну и дошел до Берлина. А "Сад памяти" пусть набирает силы по всей стране. И пусть такой же крепкой будет память о подвиге наших защитников. Присоединяйтесь!"

Напомним, Международная акция "Сад памяти" проходит с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах России. В память о каждом погибшем в войне должны высадить 27 миллионов саженцев деревьев. Несколько деревьев из Орловской области решили передать известным землякам. В акции, кроме тренера Юрия Семина, принимают участие, в том числе президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, Герой России, летчик-космонавт Александр Мисуркин и телеведущий Владимир Березин.

Ранее сообщалось, что игроки "Локомотива" согласились на 40-процентное снижение зарплат. Московский футбольный клуб сумел найти общий язык с игроками по поводу сокращения выплат по контрактам на период карантина по пандемии коронавируса.

Текст:

ГТРК "Орел"



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