Боец смешанного стиля Шлеменко стал волонтером

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18.04.2020, 4:01, Новости дня

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко будет помогать жителям Омска во время пандемии коронавируса. Шлеменко станет доставлять продукты пожилым горожанам.

"Спортсмены и тренеры школы "ШТОРМ" Александра Шлеменко станут волонтерами. Мы будем доставлять продуктовые наборы омичам, оказавшимся в сложной ситуации, — лишившимся работы, попавшим в кризисную ситуацию, одиноким пожилые людям и инвалидам, многодетным семьям", — написал Александр Шлеменко на своей странице в социалльной сети.

В Омске выявлено 26 случаев заражения вирусом COVID-19. Семь человек уже выздоровели, — сообщает РИА Новости.



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