 

VOAэкспресс 17 апреля 2020

18.04.2020, 3:42, Новости дня

Китайская статистика

Достаточно давно высказывались подозрения, что власти Китая сознательно скрывали масштабы эпидемии коронавируса. На сегодняшний день это частично признал и Пекин. Государственные СМИ КНР сообщили, что статистика не учла почти 1300 человек, умерших от COVID-19 в городе Ухань, который в декабре прошлого года оказался в эпицентре эпидемии.

Первоначально власти утверждали, что жертвами COVID-19 к четвергу стали 2579 жителей Уханя, однако в результате «ошибок в отчетности, задержек и упущений» в официальную статистику не были включены еще 1290 человек, умерших от опасного вируса – фактически 50% от первоначальных данных.

Дело о досье

Министерство юстиции США предполагает, что скандальное досье Стила могло появиться в результате российской кампании по дезинформации. Документы, недавно рассекреченные Белым домом, повышают вероятность того, что скандальное досье с «российским» компроматом на Дональда Трампа, на которое опиралось ФБР, прося суд выдать ордер на слежку за одним из сотрудников Трампа – Картером Пейджем, могло стать плодом российской кампании по дезинформации.

Новые материалы, содержащиеся в сносках к контрольному отчету Минюста и недавно рассекреченные администрацией Трампа, указывают на то, что ФБР в момент запроса ордера на слежку за Пейджем уже получило рекомендации в отношении «российского» досье – в частности, по поводу сомнительности информации, содержащейся в нем. Декабрьский отчет генерального инспектора Министерства юстиции, сноски к которому были до последнего момента засекречены, обвиняет ФБР в том, что агенты не проверили достоверность информации, содержащейся в досье.

Президенты и наука

Как президенты США относились к науке и к ученым? Кто из президентов получил патент на изобретение, а кто отказался патентовать свое изобретение? И к каким результатам приводили научные увлечения хозяев Белого дома? Новый подкаст Алекса Григорьева и Ксении Турковой!

Видеозвонок с ламой

Приют для животных Sweet Farm в Калифорнии нашел необычный способ работы в условиях эпидемии и карантина: его обитатели принимают участие в видеозвонках и телеконференциях. По данным Business Insider, сотрудники Sweet Farm уже провели более 300 виртуальных встреч! Вырученные средства помогают организации справляться с падением доходов, возникших из-за карантина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / В Черновцах двое детей пребывают в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус

24.03 / Звезды кино и спорта дали рекомендации по защите от коронавируса

07.03 / В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ

20.03 / Массовое производство iPhone 12 может стартовать в мае

13.03 / Во Львове с 13 марта запретили все массовые мероприятия

11.03 / Aurus – наш? В ФСО рассказали подробности о российских лимузинах

25.03 / Проценко: в Коммунарке – 380 пациентов, у 104 – коронавирус

18.03 / ЦОДД рассказал, сколько в Москве камер-муляжей

16.03 / Автоновости: В Россиии стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe

27.03 / В мире: Пандемия лишает Америку продовольствия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска