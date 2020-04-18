VOAэкспресс 17 апреля 2020

18.04.2020, 3:42, Новости дня

Китайская статистика

Достаточно давно высказывались подозрения, что власти Китая сознательно скрывали масштабы эпидемии коронавируса. На сегодняшний день это частично признал и Пекин. Государственные СМИ КНР сообщили, что статистика не учла почти 1300 человек, умерших от COVID-19 в городе Ухань, который в декабре прошлого года оказался в эпицентре эпидемии.

Первоначально власти утверждали, что жертвами COVID-19 к четвергу стали 2579 жителей Уханя, однако в результате «ошибок в отчетности, задержек и упущений» в официальную статистику не были включены еще 1290 человек, умерших от опасного вируса – фактически 50% от первоначальных данных.

Дело о досье

Министерство юстиции США предполагает, что скандальное досье Стила могло появиться в результате российской кампании по дезинформации. Документы, недавно рассекреченные Белым домом, повышают вероятность того, что скандальное досье с «российским» компроматом на Дональда Трампа, на которое опиралось ФБР, прося суд выдать ордер на слежку за одним из сотрудников Трампа – Картером Пейджем, могло стать плодом российской кампании по дезинформации.

Новые материалы, содержащиеся в сносках к контрольному отчету Минюста и недавно рассекреченные администрацией Трампа, указывают на то, что ФБР в момент запроса ордера на слежку за Пейджем уже получило рекомендации в отношении «российского» досье – в частности, по поводу сомнительности информации, содержащейся в нем. Декабрьский отчет генерального инспектора Министерства юстиции, сноски к которому были до последнего момента засекречены, обвиняет ФБР в том, что агенты не проверили достоверность информации, содержащейся в досье.

Президенты и наука

Как президенты США относились к науке и к ученым? Кто из президентов получил патент на изобретение, а кто отказался патентовать свое изобретение? И к каким результатам приводили научные увлечения хозяев Белого дома? Новый подкаст Алекса Григорьева и Ксении Турковой!

Видеозвонок с ламой

Приют для животных Sweet Farm в Калифорнии нашел необычный способ работы в условиях эпидемии и карантина: его обитатели принимают участие в видеозвонках и телеконференциях. По данным Business Insider, сотрудники Sweet Farm уже провели более 300 виртуальных встреч! Вырученные средства помогают организации справляться с падением доходов, возникших из-за карантина.