 

Дума приняла важные законы о поддержке граждан и бизнеса

18.04.2020, 3:30, Разное

Поправки в Бюджетный кодекс позволяют регионам распределять федеральную поддержку более гибко, а также поддерживать предприятия. “Практически снимаются все ограничения на заимствования, взятие кредитов”, – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также депутаты освободили от НДФЛ дополнительные выплаты медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Ранее президент Владимир Путин ввел надбавки от 25 до 80 тысяч рублей.

Помимо прочего, вводятся льготы предприятиям, которые закупают медицинские изделия и препараты для сотрудников. Понесенные затраты будут относиться к основной деятельности организаций. “Это дополнительная возможность предприятий, чтобы они заботились о своих работниках”, – сказал Володин.

Парламентарии также внесли изменения в 44-ФЗ о снижении нагрузок для участников госзакупок. Это упростит для малых и средних предприятий доступ к участию в процедурах.

Подверглось корректировке и трудовое законодательство. Речь идет в том числе о помощи семьям и тем, кто оказался в трудном положении.

Володин отметил и закон о переоформлении трудовых патентов иностранным гражданам без выезда из нашей страны. Это снизит риски распространения коронавируса и поможет предприятиям эффективнее организовать трудовую деятельность мигрантов.

Напомним, что 14 апреля в Госдуме была создана комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут получить необходимую помощь, узнать, на какую поддержку они могут рассчитывать, и куда нужно обращаться. Над этими вопросами законодатели будут работать вместе с регионами и профессиональным сообществом.



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