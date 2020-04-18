Оксана Самойлова навестила Джигана в элитной наркоклинике

18.04.2020, 3:30, Разное

Согласно некоторым данным, Джиган находится в оздоровительном комплексе “Вилла Плес”. Раньше это престижное заведение было популярно среди тех, кто желал уединиться, помедитировать, отвлечься от суеты. Сейчас здесь наблюдаются “элитные наркоманы”, пишет StarHit.

Как передает источник, Джиган живет в номере площадью 130 квадратных метров. В его распоряжении – терраса, сауна, бассейн. Рэперу обеспечено пятиразовое детокс-питание. Говорят, день пребывания здесь стоит 100 тысяч рублей.

Джиган пытался лечиться от зависимости в Америке. Однако там рэпер спокойно перемещался и пользовался средствами связи, умудряясь даже из клиники выкладывать подозрительные фото и видео.

Пациентам российского реабилитационного центра запрещено покидать территорию без сопровождения. Прогулки возможны, но только вместе с сотрудником клиники, а связываться с близкими можно раз в день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 4:45 PDT

Говорят, к Джигану приезжала Оксана Самойлова. Во время карантина из-за пандемии коронавируса модель самостоятельно занимается тремя дочерьми и сыном. Долгожданный мальчик появился на свет в середине февраля. Оксана надеялась, что первый месяц жизни крохи станет для нее самым счастливым, но ожидания не оправдались.

Вскоре после рождения Давида Джиган начал вести себя очень странно. Поклонники не узнавали считавшегося идеальным семьянином рэпера. Позже он оказался в клинике для людей с зависимостями, но быстро покинул ее. Спустя некоторое время Оксана Самойлова подала на развод.