 

Трамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

18.04.2020, 3:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США.

По словам Трампа, от нового коронавируса в США могли бы умереть 2,2 млн человек, передает ТАСС.

«Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [жертв]. Но мы проделали большую работу», – сообщил американский лидер, уточнив, что эти усилия позволили скорректировать прогнозы смертности сначала до «между 100 тыс. и 220-240 тыс.» человек, а затем и до еще более низкого уровня.

«Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тыс. [умерших]. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тыс. [умерших]», – сообщил Трамп.

Напомним, согласно последним данным Университета Хопкинса, число вирус-положительных в США достигло 683 тыс. человек, число умерших превысило 34 тыс. Ранее в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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