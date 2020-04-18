Трамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США

18.04.2020, 3:30, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь скорректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США.

По словам Трампа, от нового коронавируса в США могли бы умереть 2,2 млн человек, передает ТАСС.

«Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [жертв]. Но мы проделали большую работу», – сообщил американский лидер, уточнив, что эти усилия позволили скорректировать прогнозы смертности сначала до «между 100 тыс. и 220-240 тыс.» человек, а затем и до еще более низкого уровня.

«Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тыс. [умерших]. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тыс. [умерших]», – сообщил Трамп.

Напомним, согласно последним данным Университета Хопкинса, число вирус-положительных в США достигло 683 тыс. человек, число умерших превысило 34 тыс. Ранее в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев.

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