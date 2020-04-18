 

Мосгордума: при выходе из дома жителям столицы необходимо брать документ с указанием места жительств

18.04.2020, 3:20, Разное

Жители Москвы, которые выходят из дома, чтобы дойти пешком до магазина, выгулять собаку или выбросить мусор, должны брать с собой документ с указанием фактического места проживания. Об этом заявил депутат Мосгордумы и автор законопроекта о штрафах для нарушителя режима самоизоляции Кирилл Щитов.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — пояснил Щитов.

По его словам, те, кто живет у родных или друзей, могут носить с собой расписку от собственника квартиры. Депутат добавил, что в указе мэра столицы нет никаких ограничений по привязке к постоянной регистрации.

«Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором и житель будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина», — отметил Щитов.

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Накануне в Москве мужчину, гулявшего с женой и ребенком у подъезда своего дома, задержали за то, что в паспорте у него была указана другая прописка.

В столице из-за ситуации с коронавирусом действует режим самоизоляции, за нарушение которого действует штраф до пяти тысяч рублей. Выходить на улицу гражданам можно лишь в случае крайней необходимости – например, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома. Для поездок на личном и общественном транспорте действует режим спецпропусков.

Источник: Новая газета



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