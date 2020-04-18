В Чехии выставили на продажу памятник Сталину

18.04.2020, 3:16, Новости дня

Муниципальные власти чешского города Комаров выставили на продажу трехметровый памятник Сталину в шинеле генералиссимуса.

Официальное объявление о продаже памятника в форме письменного аукциона размещено на сайте города Комаров за подписью заместителя старосты Радима Шимы, передает ТАСС.

Стартовая стоимость определена в 20 тыс. крон (примерно 700 евро). Желающим принять участие в торгах предложено направить в адрес муниципалитета по почте заявки с ценовыми предложениями. Они должны поступить не позже 12.15 мск 30 апреля. Победит предложивший наибольшую сумму.

В муниципалитете Комарова утверждают, что продажа памятника Сталину якобы не связана с демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге и вызвана дефицитом средств в бюджете.

Напомним, памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге снесли 3 апреля. В МИД РФ эти действия назвали «циничными и возмутительными».

7 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом. После этого СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника Коневу в Праге.