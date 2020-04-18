 

1+1 – чернобыльский дым сделал Киев одним из самых загрязнённых городов

18.04.2020, 2:55, Новости дня

Киев окутало едким дымом от пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Как передаёт «1+1», сейчас украинская столица находится на третьем месте в рейтинге городов с самым грязным воздухом, а ещё ночью город возглавлял данный антирейтинг.

Закрыть окна и не выходить на улицу: в Киеве зафиксировали наивысший красный уровень загрязнённости воздуха. Накануне столицу затянуло едким дымом. Его якобы принёс сильный ветер из Чернобыльской зоны и Житомирской области. В ГСЧС уверяют, что радиационный фон в городе в норме и не несёт химической или радиационной угрозы.

А международный портал, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира, сообщает, что загрязнение воздуха в столице превысило норму в семь раз. Сейчас Киев находится на третьей строчке антирейтинга, а ещё ночью он был самым загрязнённым городом в мире. 

В КГГА призвали жителей столицы не паниковать, закрыть окна и просто никуда не выходить.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2020 года. 



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