Зеленский заявил о попытке развала фракции «Слуга народа» в Раде

18.04.2020, 2:53, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в Верховной раде «очень много акул», которые хотят «потопить» сформированное фракцией «Слуга народа» большинство в украинском парламенте.

«Все хотят, чтобы этот корабль («Слуга народа») утонул… В этом океане, в этой Верховной раде очень много акул, очень много людей… хотят договориться с этой командой», – приводит слова Зеленского ТАСС.

По его мнению, «Слугу народа» хотят «потопить», потому что фракция способна «очень быстро менять страну» на законодательном уровне, в частности, такого количества законопроектов, которые приняла фракция за короткий срок, не было в истории Украины. При этом Зеленский считает, что судьба фракции зависит от каждого депутата. «Если они хотят идти вперед даже в шторм, они пойдут», – сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина».

В состав фракции «Слуга народа» входит 248 депутатов, что позволяет ей самостоятельно принимать любые решения, за исключением конституционных, за которые должны отдать голос три четверти из 450 депутатов Рады.

Напомним, в начале марта Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном.

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