 

Советник главы МВД о праздновании Пасхи: В случае неповиновения будем привлекать спецназ

18.04.2020, 2:49, Новости дня

Во время пасхальных праздников в местах массового скопления людей или в случае неповиновения Министерство внутренних дел Украины будет привлекать силы специального назначения для обеспечения порядка. Об этом в эфире hromadske заявил советник главы МВД Юрий Тандит.

Он отметил, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей. “В случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава”, – сказал Тандит.

Советник главы МВД добавил, что ведомство находится “на постоянном контакте с иерархами церквей”.

“Я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали”, – отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

“Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения”, – заявил Тандит.

Пасха в Украине в 2020 году будет отмечаться 19 апреля. Власти призывают граждан не посещать пасхальные церковные службы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 17 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Президент Зеленский: Путин понимает, что надо закончить эту войну

25.03 / В Италии почти в 15 раз увеличили штраф за нарушение карантина

21.02 / Симоньян указала на недостаток американского правосудия после ареста россиянки в Испании

24.03 / The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

28.03 / Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 832 человека, больше, чем в любой другой день

03.02 / Названа дата первого пилотируемого запуска на «Союзе-2.1а»

26.02 / В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

15.02 / В ВОЗ не видят причин переносить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса 2019-nCoV

25.02 / Эксперт: Конкурс «Лидеры России. Политика» поможет разнообразить политический ландшафт

17.04 / С начала действия цифровых пропусков в Москву не пустили 5 тыс. машин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска