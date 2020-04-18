Советник главы МВД о праздновании Пасхи: В случае неповиновения будем привлекать спецназ

18.04.2020, 2:49, Новости дня

Во время пасхальных праздников в местах массового скопления людей или в случае неповиновения Министерство внутренних дел Украины будет привлекать силы специального назначения для обеспечения порядка. Об этом в эфире hromadske заявил советник главы МВД Юрий Тандит.

Он отметил, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей. “В случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава”, – сказал Тандит.

Советник главы МВД добавил, что ведомство находится “на постоянном контакте с иерархами церквей”.

“Я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали”, – отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

“Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения”, – заявил Тандит.

Пасха в Украине в 2020 году будет отмечаться 19 апреля. Власти призывают граждан не посещать пасхальные церковные службы в связи с угрозой заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 17 апреля в Украине коронавирус был подтвержден у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.