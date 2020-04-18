“Не требовал ни от кого денег и взятки не брал”. Первый заместитель Кличко попросил об отстранении на время расследования

18.04.2020, 2:49, Новости дня

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что обратился к городскому голове с просьбой отстранить его от исполнения занимаемой должности на время расследования дела о якобы получении им взятки от представителя компании-застройщика. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Вы знаете о ситуации, которая вокруг меня разворачивается и которая меня самого шокировала. Я благодарю тех, кто написал и сказал слова поддержки. Допрос сегодня не состоялся, но я хочу, чтобы следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным. Хочу еще раз подчеркнуть, что не требовал ни от кого денег и взятки не брал”, – написал Поворозник.

Друзі!Ви знаєте про ситуацію, яка навколо мене розгортається і яка мене самого шокувала. Я дякую тим, хто написав і… Posted by Mykola Povoroznyk on Reede, 17. aprill 2020

Он добавил, что история с с якобы получением неправомерной выгоды получила большой резонанс и бросает тень на городскую власть, а также подчеркнул, что готов к сотрудничеству со следствием.

“Чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия. Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо”, – заявил он.

Кличко в Facebook написал, что по просьбе Поворозника отстраняет его от исполнения обязанностей.

“Чтобы расследование было беспристрастным, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Я считаю это правильным шагом, поэтому отстраняю его от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА. И рассчитываю на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела”, – заявил мэр столицы.

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14 апреля ТСН со ссылкой на собственные источники сообщила, что сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность Поворозника, который, возможно, через посредника требовал неправомерную выгоду в размере $125 тыс. от представителя компании-застройщика. По информации тележурналистов, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. Посредник якобы был задержан после получения $60 тыс.

Официальных подтверждений информации об инциденте ранее не было. Источники НВ, “Украинской правды” и агентства “Интерфакс-Украина” подтверждали обыски в КГГА.

15 апреля Поворозник заявил, что никогда не брал взяток, так как “это противоречит его жизненным и профессиональным взглядам и принципам”.

Поворозник с 21 декабря 2017 года является первым заместителем главы горгосадминистрации Виталия Кличко.