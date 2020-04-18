 

Зеленский: Если нам предложат обмен “одного на одного” – будем обменивать

18.04.2020, 2:49, Новости дня

Следующий обмен удерживаемыми лицами может коснуться жителей оккупированного Россией Крыма. Об этом 17 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Если завтра нам предложат обмен “одного на одного” – мы тоже будем радоваться и будем обменивать. Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, вы помните, о которых мы говорили, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации”, – сказал он.

По словам главы государства, этот обмен будет сложнее, потому что “параллельно коронавирус”.

16 апреля Украина и боевики “ЛДНР” провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. В рамках обмена боевики отпустили 20 человек, а Украина – 14 (боевикам “ЛНР” передали четырех человек, а забрали 11; боевикам “ДНР” передали 10 человек, забрали у них девять).

Предыдущий обмен состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В России и оккупированном ею Крыму в тюрьмах содержится 5 тыс. граждан Украины, сообщала 25 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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