 

Чиновникам продлили время на отчеты по доходам

18.04.2020, 2:45, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года".

Об этом общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в связи пандемией коронавируса и проводимыми в РФ санитарно-эпидемиологическими мерами защиты населения, срок подачи информации о доходах продлен до 1 августа 2020 года. На тот же срок продлена и подача деклараций руководителям федеральных госучреждений.



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