Татьяну Буланову из реанимации перевели в обычную палату
18.04.2020, 2:45, Новости дня
Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова сообщила, что певицу, которую в конце прошлой недели доставили в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, перевели из реанимации в обычную палату.
По словам Рассказовой, артистка чувствует себя хорошо. Возможно, в ближайшие дни ее выпишут домой, передает ТАСС.
Татьяна Буланова была помещена в реанимацию после того, как плановое МРТ выявило у нее предынсультное состояние.
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