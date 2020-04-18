 

Татьяну Буланову из реанимации перевели в обычную палату

18.04.2020, 2:45, Новости дня

Концертный директор Татьяны Булановой Лариса Рассказова сообщила, что певицу, которую в конце прошлой недели доставили в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, перевели из реанимации в обычную палату.

По словам Рассказовой, артистка чувствует себя хорошо. Возможно, в ближайшие дни ее выпишут домой, передает ТАСС.

Татьяна Буланова была помещена в реанимацию после того, как плановое МРТ выявило у нее предынсультное состояние.



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