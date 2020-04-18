 

Байден критикует Трампа за политику в отношении Китая и коронавируса

18.04.2020, 2:22, Новости дня

Джо Байден, экс-вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на предстоящих президентских выборах, заявил, что американцы, страдающие от пандемии коронавируса, тем самым расплачиваются за ошибки президента Дональда Трампа.

Избирательная кампания Трамп, в свою очередь, декларирует, что Байден – в качестве сенатора, вице-президента и кандидата в президенты – проявлял непростительную мягкость в отношении Китая. Эта тема стала одной из главных во время нынешней избирательной кампании.

Джо Байден заявил в видеообращении: «Неприятная правда состоит в том, что Дональд Трамп сделал Америку уязвимой к пандемии. Он игнорировал предупреждения экспертов в области здравоохранения и разведывательных служб, вместо которых доверился китайским лидерам. И теперь мы расплачиваемся за это».

Байден также указал, что Трамп прекратил финансирование программы по отслеживанию эпидемий, которая была создана в президентство Обамы; на две трети сократил число специалистов по Китаю в Центрах контроля и профилактики заболеваний, и не назначил представителя США в китайское агентство по контролю за инфекционными заболеваниями.

Политические структуры, близкие к Демократической и Республиканским партиям, ассигновали десятки миллионов долларов на трансляцию роликов с критикой политики, соответственно, Трампа и Байдена в отношении Китая, в так называемых, «спорных штатах» – Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Голосование именно в этих штатах может решить судьбу президентства на ноябрьских выборах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

21.02 / Женщина продавала доверчивым россиянам «защитные купола» за 300 тысяч евро

12.03 / Преобладает имитация

11.02 / 26 человек умерли в Украине от гриппа с начала эпидсезона – Минздрав

04.04 / В Египте из-за коронавируса отложили открытие новой столицы

13.02 / Джон Келли назвал подход Трампа к Северной Корее бесперспективным

22.02 / Спорт: Российских биатлонистов отбивают у итальянской полиции

17.03 / Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон провели видеоконференцию

11.04 / YouTube удалил с канала RT интервью главврача Коммунарки

06.02 / Военный комитет Ливии заявил о прогрессе в переговорах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска