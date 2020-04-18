Трамп: эпидемия может убить 60-65 тыс американцев

18.04.2020, 2:22, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней.

Дональд Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемим. На эти цели выделено 19 млрд долларов. Из них 16 млрд будут направлены на прямые выплаты сельхозпроизводителям, 3 млрд – на закупку их продукции: овощей, фруктов, молока и мяса.

В последние недели, многие американские фермеры были вынуждены уничтожать произведенные ими продукты из-за отсутствия спроса, вызванного эпидемией. Несколько мясокомбинатов остановили производство из-за вспышек коронавирусной инфекции среди сотрудников.