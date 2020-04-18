Звезда сериала “Бывшие” Софья Урицкая о панике из-за самоизоляции: Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает
18.04.2020, 2:13, Разное
“Дни.ру”: Как проводите карантин?
СУ: Теперь, когда все уже перемыто, разобрано и “расхламлено”,
пользуюсь карантином как приятной и, главное, достаточно продолжительной паузой
для того, чтобы выспаться, перечитать все купленное и в отсутствие времени покрывшееся пылью, належаться в ванной. Сегодня достала коробки со старыми
семейными фотографиями и со слезами умиления пересмотрела. Еще котика
крестиком вышиваю, рисую пастелью.
“Дни.ру”: Пару советов читателям, как не поддаться тревоге и провести
время с пользой?
СУ: Я вообще-то сама тревожный элемент, что уж там, но себе
говорю так: в данном случае (как и в большинстве других, кстати) тревога
попросту неконструктивна. Все меры во спасение приняты, остается только
сохранять благоразумие и ждать. Хорошо еще пить мятный и лавандовый чай.
“Дни.ру”: Как в борьбе с тревогами может помочь сериал “Бывшие”?
СУ: Всегда истории о победе над сложностями, над проблемами дают
надежду и вдохновение. Каждый из нас сильнее, чем сам о себе думает. Никто не
знает, как будет дальше, но фантазии часто вместо радостного сценария
рисуют драму с элементами ужасов. Почти все мы так устроены. Сериал
“Бывшие” – о сильных людях. У каждого из них своя драма, часто
опускаются руки. От драмы никуда не деться, но ужасов точно можно избежать, превратив все сложности в опыт, который в наших силах не
повторять.
Напомним, что сериал “Бывшие” повествует о девушке Яне
Мироновой из очень богатой семьи. Зависимая от запрещенных
веществ барышня попадает в центр реабилитации. В клинике она знакомится с
психологом Ильей. Специалист когда-то страдал от алкоголизма, однако смог взять себя в
руки. Теперь он помогает другим вернуться к нормальной жизни. Между Яной и
Ильей возникает конфликт. Эта встреча навсегда изменит жизнь героев.
Сериал “Бывшие” стартует на ТНТ 20 апреля в
22:00 мск. Ранее картину можно было смотреть онлайн по платной подписке на видеосервисе START.
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