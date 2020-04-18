Выросла борода во время карантина: знаменитая модель вызвала омерзение
18.04.2020, 2:13, Разное
Например, модель плюс-сайз Эшли Грэм балуется в фоторедакторах, искажая снимки. Последний ее кадр поверг пользователей Сети в ужас.
На снимке инстадива запечатлена вместе со своим мужем, кинорежиссером Джастином Эрвином. И все бы ничего, но они “поменялись” лицами. У Эшли появилась борода, а ее усатый возлюбленный предстал в бюстгальтере.
Поклонники нашли фото омерзительным. У супругов появилась растительность на лице, а это зрелище не для слабонервных.
“Теперь я не смогу это развидеть!” – заявила подписчица.
Напомним, что Эшли и Джастин в браке уже десять лет. Совсем недавно стало известно о том, что модель подарила мужу первенца, сообщает Пятый канал.
Во время беременности Грэм не переставала радовать фанатов соблазнительными кадрами. Кроме того, она продолжала активно работать, участвуя в модных показах и фотосъемках.
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