Выросла борода во время карантина: знаменитая модель вызвала омерзение

18.04.2020, 2:13, Разное

Например, модель плюс-сайз Эшли Грэм балуется в фоторедакторах, искажая снимки. Последний ее кадр поверг пользователей Сети в ужас.

На снимке инстадива запечатлена вместе со своим мужем, кинорежиссером Джастином Эрвином. И все бы ничего, но они “поменялись” лицами. У Эшли появилась борода, а ее усатый возлюбленный предстал в бюстгальтере.

Поклонники нашли фото омерзительным. У супругов появилась растительность на лице, а это зрелище не для слабонервных.

“Теперь я не смогу это развидеть!” – заявила подписчица.

Напомним, что Эшли и Джастин в браке уже десять лет. Совсем недавно стало известно о том, что модель подарила мужу первенца, сообщает Пятый канал.

Во время беременности Грэм не переставала радовать фанатов соблазнительными кадрами. Кроме того, она продолжала активно работать, участвуя в модных показах и фотосъемках.