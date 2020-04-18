 

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

18.04.2020, 1:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса часто дают ошибочные результаты.

«Много тестируем. <…> Но должен откровенно сказать – тесты ни к черту. Вы, наверное, заметили, [что президент РФ Владимир] Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился. <…> Говорит: «Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания». Российские тест-системы. Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%. И мы часто [это] обнаруживали», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Телеканал СТВ сообщает, что в контексте критики российских тестов Лукашенко привел пример ситуации, когда у россиян, работающих на строительстве Белорусской АЭС, подозревали коронавирус. «Даже здесь вот обследовали россиян, на атомную станцию приехали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный», – сообщил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса, а также назвал пандемию хорошим уроком для наркоманов и «курцов».

Напомним,16 марта РФ закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Сергей Притула прокомментировал упреки подписчиков по поводу его отсутствия в Верховной Раде

02.04 / Зеленский обсудил с Эрдоганом поставку в Украину респираторов и защитных костюмов

03.04 / Антикоррупционный суд закрыл дело против экс-прокурора Кулика

23.02 / Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине

17.03 / Акции «Аэрофлота» рухнули почти на 50% за месяц

14.04 / Эпидемия коронавируса в Италии. Количество жертв остается высоким

04.03 / Политика: Поправки в Конституцию отражают запросы общества

04.02 / Зеленский вмешался в историю женщины, которой советовали продать пса для оплаты ЖКХ

07.04 / Путин обсудит со специалистами возможность сокращения нерабочих дней в апреле

12.02 / Десятки миллиардов: долги россиян по алиментам достигли исторического максимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска