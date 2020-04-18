Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

18.04.2020, 1:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса часто дают ошибочные результаты.

«Много тестируем. <…> Но должен откровенно сказать – тесты ни к черту. Вы, наверное, заметили, [что президент РФ Владимир] Путин был в одной больнице инфекционной и после этого там заболел главный врач и в сердцах проговорился. <…> Говорит: «Я не буду больше этими тестами пользоваться: на 60% только дают правильные показания». Российские тест-системы. Это он сказал 60%, а мне кажется, всего 30%. И мы часто [это] обнаруживали», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

Телеканал СТВ сообщает, что в контексте критики российских тестов Лукашенко привел пример ситуации, когда у россиян, работающих на строительстве Белорусской АЭС, подозревали коронавирус. «Даже здесь вот обследовали россиян, на атомную станцию приехали, всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный», – сообщил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отказался принимать меры для защиты от коронавируса, а также назвал пандемию хорошим уроком для наркоманов и «курцов».

Напомним,16 марта РФ закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей.