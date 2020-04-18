На Буковине еще 10 священников заразились COVID-19 – ОГА
18.04.2020, 1:30, Новости дня
На Буковине за сутки официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, среди которых 10 священников. Об этом 17 апреля сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в прямом эфире на странице в Facebook.
По словам главы ОГА, еще у одного священника подозревают коронавирус. 13 священнослужителей контактировали с больными, поэтому должны самоизолироваться.
Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецький області [17.04.2020]
На Буковині сьогодні, 17 квітня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях – 39 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 841 особу.Серед заражених – 10 священнослужителів, у одного з них підозра на COVID-19. Також 13 священників раніше контактували з інфікованими та перебувають у самоізоляції. За останню добу померли четверо буковинців, серед них і 37-річний чоловік – музикант, який співав у хорі. У одного з померлих діагностували коронавірусну інфекцію, на результати тестування ще трьох поки що чекають.
Posted by Сергій Осачук on Reede, 17. aprill 2020
Общая численность инфицированных в Черновицкой области составляет 841 человек.
15 апреля в Черновицкой области сообщали об инфицировании четверых священнослужителей, один из них отказывался самоизолироваться.
В Украине коронавирус обнаружен у многих священнослужителей, в частности в Киево-Печерской лавре и Ионинском мужском монастыре Киева.
По состоянию на утро 17 апреля коронавирус в Украине был подтвержден у 4662 человек, из них 246 уже вылечились, а 125 скончались.
Пасха в Украине в 2020 году будет отмечаться 19 апреля. Власти призывают граждан не посещать пасхальные церковные службы в связи с угрозой заражения коронавирусом.
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