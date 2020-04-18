На Буковине еще 10 священников заразились COVID-19 – ОГА

Сергій Осачук з останньою інформацією про кількість хворих на коронавірус у Чернівецький області [17.04.2020]

На Буковині сьогодні, 17 квітня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом. Найбільша кількість тих, хто захворів, у Чернівцях – 39 осіб. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 841 особу.Серед заражених – 10 священнослужителів, у одного з них підозра на COVID-19. Також 13 священників раніше контактували з інфікованими та перебувають у самоізоляції. За останню добу померли четверо буковинців, серед них і 37-річний чоловік – музикант, який співав у хорі. У одного з померлих діагностували коронавірусну інфекцію, на результати тестування ще трьох поки що чекають.

Posted by Сергій Осачук on Reede, 17. aprill 2020