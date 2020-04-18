“Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен”. Лукашенко объяснил, почему в Беларуси нет жесткого карантина

18.04.2020, 1:30, Новости дня

Жителям Беларуси, где продолжает распространяться коронавирус, следует “идти и работать”. Об этом 17 апреля во время визита в Гродненскую область заявил президент страны Александр Лукашенко, информирует его сайт.

“Люди должны понимать, что эти непростые времена, которые нам достались (это наша беда, не наша вина), надо пережить. Люди должны понимать, что они сами должны шевелиться… Я смотрю: в Минске у нас много вакансий, водителей не хватает, курьеров не хватает, медицинских работников не хватает, причем разного уровня. Идите и работайте”, – сказал он.

Президент отметил, что экономическая деятельность в Беларуси не была полностью прекращена, поэтому стране “сложнее, чем России”.

“Они на каникулах, а трубы работают. Хоть цена упала (на нефть. – пресс-служба Лукашенко), но тем не менее валюта поступает. У нас этого нет… Денег лишних нет. Никто не раскроет мешок и высыпать деньги не станет… Люди должны позаботиться о своей семье, о том, где заработать небольшую копейку. А где надо поддержать, конечно, поддержим, в зависимости от ценности, важности того или иного бизнеса и, главное, в зависимости от того, насколько они сами будут себя спасать”, – объяснил Лукашенко.

По его словам, “пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен”.

“Мною принято решение ни в коем случае не закрывать страну и не останавливать производство. Потому что остановить просто, даже можно потом и запустить быстро, только потом будет некуда идти со своей продукцией. Рынки займут другие – более богатые и те, кто быстрее раскрутится”, – считает президент Беларуси.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 18 апреля во всем мире коронавирусом заразилось более 2,22 млн человек, более 153 тыс. скончались, 566 тыс. выздоровели.

В Беларуси от коронавируса умерло 42 человека.