СБУ закрыла дело об оскорблениях Портнова в адрес прокурора

18.04.2020, 1:30, Новости дня

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство, связанное с угрозами и оскорблениями бывшего первого заместителя Администрации Президента Украины Андрея Портнова в адрес прокурора Александра Божко.

Об этом Офис генерального прокурора (ОГП) сообщил 17 апреля в ответ на запрос проекта “Слідство.Інфо”.

“По результатам предварительного расследования следователем принято решение о закрытии уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст.284 УПК Украины (закрытие уголовного производства из-за отсутствия состава уголовного преступления. – “ГОРДОН”)”, – объяснили в ОГП.

Божко занимался уголовным производством, в котором фигурировал Портнов.

Весной 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту угроз Божко. Почти одновременно ведомство начало расследование и в отношении самого прокурора – ГБР открыло его по инициативе адвоката Портнова. Это произошло вскоре после того, как Божко начал получать первые угрозы.

29 ноября Божко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов Киевской области с просьбой лишить Портнова права заниматься адвокатской деятельностью. По данным “Слідства.Інфо”, комиссия отказалась это делать.

По ссылке – скриншот переписки с угрозами и оскорблениями со стороны Портнова. По этическим соображениям мы не публикуем его.