Отечественная промышленность перепрофилирует производство

18.04.2020, 1:28, Новости дня

Отечественная промышленность на фоне всеобщего спада экономики из-за пандемии пытается удержаться на плаву, перепрофилируя производство. Что предпринимает Фонд развития промышленности, чтобы поддержать предприятия?

Не лучшие условия для развития промышленности, тем не менее, мировой экономический спад в период пандемии простимулировал наращивание потенциала внутри страны. В ходу медицинские маски, специальные комбинезоны для инфекционистов, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — все это еще в начале года на внутреннем рынке было не так востребовано, как сейчас.

"За последний месяц практически по всем позициям мы нарастили обороты в разы. Новые мощности создаются более высокими темпами, чем в военное время. Перестроили межотраслевые кооперационные связи по поставкам сырья и комплектующим. Меняем специализацию целых отраслей и переориентируем их под выпуск номенклатуры, которую либо вообще не производили, либо в мизерных объемах", — говорит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Одни наращивают мощности, другие расконсервируют цеха, третьи перепрофилируют работающие. Даже там, где раньше выпускали светильники, теперь производят обеззараживающие лампы.

"По антисептикам: вначале предприятия производили 45 тысяч литров в сутки, сегодня вышли уже на 300 тысяч и до конца месяца выйдем на 360 тысяч литров в сутки. Например, производства косметики сейчас делают антисептики", — отметил министр.

Выход на международный уровень станет возможным только после того, как будут сформированы внутренние запасы. Иностранных партнеров смогут заинтересовать, в том числе, отечественные аппараты ИВЛ. Еще в прошлом году их производство не превышало 20 штук в месяц, сейчас 200 в неделю. По мнению экспертов, глобальный рынок ждут большие изменения. Нужно успеть подготовить промышленный сектор страны.

"Правительство идет нам навстречу, и президент поддержал очередную докапитализацию фонда до 30 млрд рублей. Сегодня вносим на рассмотрение проект нормативных актов. 15 млрд пойдет на выполнение коронавирусной программы и 15 — на другие проекты инвестиционного направления", — сказал Денис Мантуров.

Цифры производимых изделий день ото дня увеличиваются. Производство защитных костюмов для посещения больных на дому на следующей неделе обещают увеличить до 20 тысяч штук в день. А малый бизнес, который сегодня уже играет большую роль в борьбе с пандемией, планируют наделить преференциями, на которые сегодня могут рассчитывать среднее и крупное предпринимательство. Теперь небольшие компании, пусть даже такие, как соседнее ателье, смогут получить разрешение на реализацию многоразовых масок.