Главврач Англии перечислил смертельно опасные факторы при коронавирусе

18.04.2020, 1:16, Новости дня

Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.

Первым фактором, по словам Уитти, является преклонный возраст пациентов, который во многих случаях приводил к летальному исходу, передает РИА «Новости».

Кроме того, «абсолютно ясно», что в зоне риска оказываются люди с сопутствующими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми. «Около 90 процентов умерших от коронавируса имели как минимум еще одно заболевание», – сказал главный врач Англии.

В-третьих, он подчеркнул, что мужчины намного чаще женщин заражаются COVID-19 «по причинам, которые не совсем понятны». Таким образом, гендер также становится фактором риска во время эпидемии коронавируса.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, число вирус-положительных в Великобритании достигло 109 тыс. человек, всего в мире умерли 150 тыс. пациентов с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.