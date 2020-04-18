 

Ученые: Частота инфекционных заболеваний увеличивает риск развития рака

18.04.2020, 1:09, Разное

Японским ученым удалось обнаружить связь между частотой воспалительных заболеваний и риском развития рака в будущем. Ретроспективное исследование показало: инфекция, которая поражала конкретный орган, не всегда коррелировала с повышенной вероятностью опухоли в нем.
Специалисты обратили особое внимание на распространение тех или иных инфекционных заболеваний среди взрослой категории населения. Были изучены показатели свыше 48 000 пациентов за 2005-2012 годы. Удалось выяснить, что на протяжении этого периода перед тем, как пациентам поставили неутешительный диагноз, они часто страдали от инфекционных недугов. В группу наиболее частых онкологических заболеваний вошли рак желудочно-кишечного тракта, шеи и мозга.

Распространенность инфекций у здоровых людей была ниже, чем у тех, кто в последствии столкнулся с раком. В группе с онкологией показатели были выше на 18% для гриппа, 46,1% — для гастроэнтерита, 135,9% — для пневмонии, 232,1% — гепатита. У будущего онкобольного риск инфицирования увеличивался каждый год. Исследователи пришли к выводу, что те или иные заболевания воспалительного характера связаны с конкретным видом опухоли. Так, у тех, кто сталкивался с пневмонией до постановки диагноза, впоследствии выявляли рак желудка.



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