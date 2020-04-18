 

Мэрия Москвы прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 в ближайшие две-три недели

18.04.2020, 1:01, Разное

Ракова поблагодарила врачей за их работу и рассказала о том, какие меры по борьбе с коронавирусом принимаются сейчас в столице. По ее словам, в Москве продолжается переоборудование отдельных стационаров для приема пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. При этом нагрузка на московское здравоохранение выросла в разы.

«Москвичи не стали меньше болеть и как прежде нуждаются в медицинской помощи по другим профилям. Поэтому двойная нагрузка ложится как на стационары занятых больниц, занятых в борьбе с новой инфекцией, так и на другие больницы города», – сказала она.

Чиновник также напомнила о важности ответственного поведения граждан и призвала москвичей соблюдать все карантинные меры.

17 апреля Анастасия Ракова объявила, что в Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Она отметила положительную динамику и уточнила, что всего в столице болезнь побороли 2304 человека.



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