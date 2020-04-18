“Богомолов за все заплатит!”: почему Глюкоза взъелась на мужа Собчак

18.04.2020, 1:00, Разное

Автором скандального кадра стал муж Раскаловой Вадим. Идея же исходила от избранника телеведущей.

По словам Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы – прим. ред.), все начиналось довольно целомудренно. Они вышли на пляж в одежде. В разгар съемки Богомолов заявил, что показывать платья – очень скучно.

Глюкоза разделась сразу после согласия Собчак. Исполнительница отметила, что доверилась профессиональному вкусу режиссера, передает РИА ФАН. Однако откровенный снимок россияне не оценили.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 30 Мар 2020 в 8:30 PDT

Многие поклонники отвернулись от певицы Глюкозы, когда увидели смелые кадры. Она призналась, что после обнародования фото ее заблокировали в “Инстаграм”. “Богомолов за все заплатит!” – взъелась на мужа Собчак Глюкоза.

Напомним, провокационное фото певицы Глюкозы и ее приятельниц появилось в Сети в феврале этого года. На нем светские львицы позируют на берегу океана, прикрывая обнаженную грудь друг друга ладошками.