Мнение: Уровень безработицы в США превзошел показатели 1945 года

18.04.2020, 0:55, Разное

В США продолжает взрывной рост безработицы вызванный эпидемией коронавируса, которая вкупе с мерами по борьбе с ней, обострила системные проблемы американской экономики и нанесла мощный удар по рынку труда.

Американский рынок труда продолжает переживать крупнейший шок в послевоенной истории. На минувшей неделе еще 5,245 миллиона человек обратились с первичными заявками на получения пособия по безработице, сообщил в четверг Минтруд США.

Неделей ранее признать себя безработными и выплачивать помощь попросили 6,6 миллиона человек. За последние 4 недели за пособиями обратились 22 миллиона 185 тысяч человек.

В результате за месяц экономика потеряла все рабочие места, созданные за 12 лет, прошедших с момента глобального кризиса 2008 года.

Реальная цифра, впрочем, может еще выше, говорит экономист ING Джеймс Найтли: в официальные данные, скорее всего, не попадают трудовые мигранты, которые особенно уязвимы перед угрозой увольнения в нынешней обстановке.

Отчетный период Минтруда, завершившийся 12 апреля, – станет базой для статистики по безработице за месяц. С учетом 22 миллионов потерянных рабочих мест ее уровень, уже очевидно, превзойдет рекорд сентября 1945 года, считает Найтли: тогда 1,945 млн человек потеряли работу в результате демобилизации армии в Европе.

Часть людей все же нашли подработку и не вставали на биржу труда, но, по предварительным оценкам, число рабочих мест в США сократится на 15 млн за апрель, что приведет к скачку безработицу вчетверо – до 14%, прогнозирует Найтли.

Исследование Университетов Аризоны и Виржинии, основанной на данных в реальном времени, рисует еще более мрачную картину: 20,2% от рабочей силы в возрасте от 18 до 64 лет не имеют заработка.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/karantin-ostavil-bez-raboty-22-milliona-amerikancev-1029100344 – цинк



Как уточняют https://www.jobqualityindex.com/, значительный удар на себя приняли работники с почасовой оплатой.

Частично купировать все это планируют с помощью выплат по 2000 долларов в месяц (в течение 6 месяцев) для тех, кто потерял работу и встал на учет на бирже труда.

Всего планируется https://www.marketwatch.com/story/the-irs-is-sending-1200-stimulus-checks-to-dead-people-and-their-loved-ones-are-allowed-to-keep-the-money-experts-say-2020-04-16 распределить 290 млрд. свеженапечатанных долларов (из общих 2 трлн. долларов направляемых на поддержку экономики – большая часть, опять же свеженапечатанные деньги) для примерно 80 млн. человек. Начать раздавать планируют в течение недели.

У нас также стоит ожидать продолжения роста безработицы, хотя частично ее и пытаются купировать организуя выплаты для предприятий в размере 1 МРОТ. Официально https://www.interfax.ru/russia/704460 она с января увеличилась на 500 тыс. человек, но с учетом неофициальной безработицы, эта цифра наверняка больше.