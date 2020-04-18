 

Особый режим передвижения из-за коронавируса ввели 39 российских регионов

18.04.2020, 0:53, Новости дня

Власти 39 из 85 регионов РФ к вечеру пятницы ввели особый режим передвижения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах России. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых – только для отдельных групп, например, лиц старше 65 лет. Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России, передает ТАСС.

С пятницы режим карантина начал действовать в курортном Пятигорске (Ставропольский край), где зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом. Въезжать в город смогут только машины экстренных служб и организаций жизнеобеспечения. В этот же день карантин ввели в нескольких селах Забайкалья и одном населенном пункте Хабаровского края, где выявлены очаги инфекции. Власти Карелии объявили о решении установить КПП на въездах из соседних областей, а также закрыть четыре города с крупными производствами – со следующей недели попасть в них смогут только жители, работники и лица со спецпропусками.

Также почти половина субъектов РФ ввели справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. Некоторые регионы пошли дальше и внедрили систему обязательных электронных пропусков – к вечеру пятницы она действует в Москве и Московской области, Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Севастополе, части регионов Поволжья. Система смс-пропусков с пятницы также начала работать в четырех городах Липецкой области, где установлены очаги инфекции.

Регионы вводят и другие меры: например, власти Чукотки решили ограничить пассажирское авиасообщение, которое особенно важно для региона из-за больших расстояний и сложных климатических условий. До 30 апреля внутри округа будут выполнять только санитарные, почтовые и грузовые рейсы.

Напомним, со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Нидерланды засекретят 13 свидетелей по делу о сбитом «Боинге» MH17

16.02 / El Universal – под угрозой санкций — Мексика отказывается от российских вертолётов

20.02 / В Керчи арестовали готовивших теракт подростков

10.02 / Гончарук о Ермаке и Богдане: Я очень уважаю мнение этих людей, поэтому с ними советуюсь

06.02 / Ушла легенда: в возрасте 103 лет скончался лучший экранный Спартак – Кирк Дуглас

17.02 / В Китае могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП из-за коронавируса

23.02 / Восьмой в истории: Овечкин забросил 700 шайб в НХЛ

05.02 / Хет-трик Овечкина принес “Вашингтону” победу над “Кингз”

28.02 / Чиновников “Укрзалізниці” уличили в незаконной добыче гранита

23.02 / Комаровский о конфликте Новых Санжарах: Ситуация тупо высосана из пальца, устроили грандиозное позорище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска