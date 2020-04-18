Особый режим передвижения из-за коронавируса ввели 39 российских регионов

18.04.2020, 0:53, Новости дня

Власти 39 из 85 регионов РФ к вечеру пятницы ввели особый режим передвижения из-за распространения новой коронавирусной инфекции, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах России. В большинстве субъектов он действует для граждан всех возрастов, в некоторых – только для отдельных групп, например, лиц старше 65 лет. Случаи заражения коронавирусом выявлены во всех регионах России, передает ТАСС.

С пятницы режим карантина начал действовать в курортном Пятигорске (Ставропольский край), где зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом. Въезжать в город смогут только машины экстренных служб и организаций жизнеобеспечения. В этот же день карантин ввели в нескольких селах Забайкалья и одном населенном пункте Хабаровского края, где выявлены очаги инфекции. Власти Карелии объявили о решении установить КПП на въездах из соседних областей, а также закрыть четыре города с крупными производствами – со следующей недели попасть в них смогут только жители, работники и лица со спецпропусками.

Также почти половина субъектов РФ ввели справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. Некоторые регионы пошли дальше и внедрили систему обязательных электронных пропусков – к вечеру пятницы она действует в Москве и Московской области, Приморском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Севастополе, части регионов Поволжья. Система смс-пропусков с пятницы также начала работать в четырех городах Липецкой области, где установлены очаги инфекции.

Регионы вводят и другие меры: например, власти Чукотки решили ограничить пассажирское авиасообщение, которое особенно важно для региона из-за больших расстояний и сложных климатических условий. До 30 апреля внутри округа будут выполнять только санитарные, почтовые и грузовые рейсы.

Напомним, со среды в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве.