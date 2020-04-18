Ученые создали аккумулятор из ДНК лосося

18.04.2020, 0:34, Новости дня

Международная группа ученых усовершенствовала катод литий-ионного аккумулятора. Уникальный материал нового поколения обладает слоистой структурой, а содержание в его молекулах ионов лития в два раза больше.

Во время работы слоистый материал разбухал, разрушался и не выполнял прямых обязанностей. Чтобы это устранить, эксперты использовали углеродные нанотрубки, которые обернули в ДНК лосося. С помощью углерода специалистам удалось прекратить слипание молекул ДНК в водном растворе.

Также молекулы ДНК эффективно поддерживали реакции катионного обмена. Это помогло сформировать устойчивые соединения с удвоенным содержанием лития. Прочность усовершенствованного катода во время работы была подтверждена рентгеновским зондированием.