Ученые создали аккумулятор из ДНК лосося
18.04.2020, 0:34, Новости дня
Международная группа ученых усовершенствовала катод литий-ионного аккумулятора. Уникальный материал нового поколения обладает слоистой структурой, а содержание в его молекулах ионов лития в два раза больше.
Во время работы слоистый материал разбухал, разрушался и не выполнял прямых обязанностей. Чтобы это устранить, эксперты использовали углеродные нанотрубки, которые обернули в ДНК лосося. С помощью углерода специалистам удалось прекратить слипание молекул ДНК в водном растворе.
Также молекулы ДНК эффективно поддерживали реакции катионного обмена. Это помогло сформировать устойчивые соединения с удвоенным содержанием лития. Прочность усовершенствованного катода во время работы была подтверждена рентгеновским зондированием.
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