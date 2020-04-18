 

Специалисты рассказали, что заставляет озера накапливать больше углерода

18.04.2020, 0:34, Новости дня

Ученые рассказали, что за прошлый век озера стали накапливать в четыре раза больше углерода, чем ранее.

Эксперты объясняют, что это связано с нарушениями в глобальном цикле фосфора. Секвестрацию углерода усиливает его поступление с поверхностным стоком удобрений. Углерод, который накоплен в озерах, может попасть в атмосферу и повлиять на изменение климата.  

Исследования ученых подтвердили тот факт, что за последние 100 лет глобальная скорость захоронения углерода озерами увеличилась с 50 до 120 миллионов тонн в год. Самый большой вклад в глобальное захоронение углерода вносят озера в бореальных лесах по причине своей внушительной площади в этих природных зонах.



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