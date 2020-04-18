 

Мнение: Коронабеспредел. Полиция хватает людей посреди улицы за то что они просто вышли из дома. ВИДЕО.

18.04.2020, 0:30, Разное

Коронабеспредел.   Полиция хватает людей посреди улицы за то что они просто вышли из дома.
ВИДЕО :

https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42074

https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42075

https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42076

https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42077

Конституция РФ уже не работает. Согласно конституции РФ ограничение свободы передвижения граждан допускается только во время введения чрезвычайного положения. А оно в России не введено !

По большому счёту, действия полиции следует расценивать как ст. 286 УК РФ,  а именно  превышение служебных полномочий.

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Госдума приняла закон о повышении размера пособий по временной нетрудоспособности

15.02 / Мнение: На чем Россия смогла выиграть от санкций США

14.03 / «Как грустно и печально»: Садальский посетил могилу дочери Пушкина Марии

07.04 / Жуткое смертельное ДТП заблокировало федеральную трассу в России

23.02 / Лев Лещенко рассказал, когда можно использовать мат

23.02 / Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик впервые стали родителями

18.02 / Под Псковом школьник ударил педагога по лицу

07.04 / Новое поколение планшетов от Samsung может стать конкурентом для iPad Pro

20.02 / Новый смартфон Xiaomi 5G с быстрой зарядкой 33 Вт прошел сертификацию

16.02 / В Rainbow Six Siege появятся новые персонажи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска