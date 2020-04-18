Мнение: Коронабеспредел. Полиция хватает людей посреди улицы за то что они просто вышли из дома. ВИДЕО.

18.04.2020, 0:30, Разное

Коронабеспредел. Полиция хватает людей посреди улицы за то что они просто вышли из дома.

ВИДЕО :

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https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42075

https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42076

https://vk.com/leftantifem?w=wall-158455044_42077

Конституция РФ уже не работает. Согласно конституции РФ ограничение свободы передвижения граждан допускается только во время введения чрезвычайного положения. А оно в России не введено !

По большому счёту, действия полиции следует расценивать как ст. 286 УК РФ, а именно превышение служебных полномочий.