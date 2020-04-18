Мнение: 13 тайных лабораторий США на Украине

18.04.2020, 0:18, Разное

В Сербии требуют ответа Зеленского: Что делают лаборатории США на Украине?

«На данный момент нет повода «сгущать краски» и выдвигать гипотезы относительно связи между коронавирусом COVID-2019 и деятельности биолабораторий на Украине. Но, в тоже время в условиях эпидемии кажется наиболее уместным выяснить истинные цели и задачи американских партнеров, которые по внутренним законам США не могут вести биоразработки по целому ряду направлений, в то время, как, видимо, на Украине, это им не запрещено», – говорится в публикации.

В материале напоминается, что «сотрудничество Украины и США по этой очень деликатной теме было начато в 2005 году», когда у власти в Киеве были Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

«Проблем с американскими биолабораториями вроде как бы и не было. Хотя, если поднять архивы новостных локальных сайтов, освещающие местные новости в регионах, где уже доказано нахождение биолабораторий, можно несколько удивиться. Так как, почти в каждом из таких регионов наблюдались экстраординарные ситуации, связанные с заражением людей совершенно нетрадиционными для Украины болезнями.



В 2010 году, после прихода к власти на Украине Виктора Януковича и его команды, представители власти несколько раз пытались осуществить проверку данных лабораторий на соблюдение ими законодательства Украины, однако, как сейчас сообщают чиновники, имевшие к этому непосредственное отношение, реализовать это им не удалось. Американские партнеры путем давления на украинских руководителей, заблокировали этот процесс», – отмечают авторы.

«В 2013 году заканчивался срок действовавшего соглашения между министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США, однако выпроводить заокеанских партнеров из Украины банально не хватило времени.

С приходом к власти Петра Порошенко проблемы, которые намечались у американских партнеров, самоликвидировались, были подписаны новые соглашения, и до нынешнего времени главный оператор этого проекта – компания Blac&Veatch Special Projects Corp. – продолжает беспрепятственно работать на Украине.

Сейчас выглядит очень сомнительным, что Владимир Зеленский и его окружение обратят внимание на эту проблему, даже несмотря на то, что все больше и больше граждан Украины подписывается под электронным обращением к президенту Украины (хотя формально он обязан отреагировать на него).

С другой же стороны, если реакции не последует, и биолаборатории продолжат функционировать в прежнем режиме, никто сильно не удивится, если в один прекрасный день мировые новостные ленты запестрят сообщениями о новом очаге, неведомого заболевания…на территории Украины», – делятся опасениями сербы. (c)

Автор: el_tolstyh