Готовившего теракт в Красноярске подростка отправили в СИЗО

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18.04.2020, 0:16, Новости дня

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, информирует пресс-служба краевого суда.

По данным СК, подросток подозревается по статьям о подготовке к совершению преступления, теракте, прохождении обучения для совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Следователи ходатайствовали об аресте.

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца. До 15 июня включительно», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

По предварительной версии следствия, в январе 2020 года у подростка возник план совершить террористический акт в апреле с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств он нашел в интернете, сделал их и спрятал в постройке на дворе, которая принадлежит его отцу.

Уточняется, что оперативники УФСБ по Красноярскому краю изъяли обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов.

В четверг ФСБ сообщила о задержании подростка за подготовку нападения на школу. Подросток признался, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу. Возбуждены уголовные дела по трем статьям, в том числе о приготовлении к теракту.



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