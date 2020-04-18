Шайтанов встречался с Януковичем и представителем ФСБ в день расстрелов на Майдане – Москаль

18.04.2020, 0:15, Новости дня

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, задержанный 14 апреля по подозрению в госизмене, в день массовых расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года встречался с представителем ФСБ России у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 17 апреля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил бывший председатель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

“О том, что Шайтанов был агентом ФСБ, было известно еще в 2014 году… Так что не рассказывайте, что вы проделали такую большую работу”, – обратился он к представителю Службы безопасности, который присутствовал в студии.

“Кто 20 [февраля 2014 года], в день расстрела [протестующих на Майдане], был у Януковича с представителем ФСБ России на приеме? Был Беседа, начальник 5-го разведуправления ФСБ РФ, которое работает против Украины, Молдовы и Грузии… С кем он встречался? С Шайтановым! Это было установлено следственной комиссией [Верховной Рады] по расследованию фактов, которые были на Майдане, которую я возглавлял”, – сказал Москаль.

По словам Москаля, в 2014 году к его словам о связях Шайтанова с ФСБ никто не прислушался.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

По версии следствия, при участии Шайтанова ФСБ РФ собиралась убить украинского добровольца Адама Осмаева. В спецслужбе утверждают, что задокументированы контакты экс-главы Центра спецопераций “А” с полковником ФСБ Игорем Егоровым.

Ранее Москаль заявлял, что Шайтанов 18 февраля 2014 года руководил штурмовой группой “Альфы”, пытавшейся зачистить Дом профсоюзов в центре Киева, где находились активисты Майдана.