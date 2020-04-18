В Украине уже 125 жертв коронавируса, в мире – 150 тыс. Главное за день

18.04.2020, 0:15, Новости дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

COVID-19 заболел командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, болезнь у Балана протекает “почти бессимптомно”.

О выздоровлении от COVID-19 сообщил внефракционный народный депутат Сергей Рудык. Он предполагает, что коронавирусную инфекцию подцепил месяц назад в Верховной Раде.

Коронавирус в мире

По состоянию на вечер 17 апреля коронавирусом в мире заразилось 2,2 млн человек, 150 тыс. скончались, 564 тыс. выздоровели. В частности, во Франции число жертв превысило показатель в 18,6 тыс.

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка. В ВОЗ объяснили, что в случае дальнейшего распространения COVID-19 многие африканские страны просто не смогут лечить пациентов.

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В Украине подешевели продукты

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