 

В Украине уже 125 жертв коронавируса, в мире – 150 тыс. Главное за день

18.04.2020, 0:15, Новости дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 4662 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 125 человек, 246 пациентов выздоровели.

COVID-19 заболел командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, болезнь у Балана протекает “почти бессимптомно”.

О выздоровлении от COVID-19 сообщил внефракционный народный депутат Сергей Рудык. Он предполагает, что коронавирусную инфекцию подцепил месяц назад в Верховной Раде.

Коронавирус в мире

По состоянию на вечер 17 апреля коронавирусом в мире заразилось 2,2 млн человек, 150 тыс. скончались, 564 тыс. выздоровели. В частности, во Франции число жертв превысило показатель в 18,6 тыс.

Представители Всемирной организации здравоохранения заявили, что следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка. В ВОЗ объяснили, что в случае дальнейшего распространения COVID-19 многие африканские страны просто не смогут лечить пациентов.

В Евросоюзе фиксируется экономический спад

Глава Европейского центробанка, экс-директор МВФ Кристин Лагард заявила, что в еврозоне фиксируется беспрецедентное падение экономики. По ее словам, сейчас крайне сложно прогнозировать уровень возможной рецессии экономики в странах Евросоюза.

В Украине подешевели продукты

Под влиянием спада ажиотажа и сбалансированной ситуации на валютном рынке в Украине снизились цены на продукты питания, отметили в Национальном банке.

Под стражу заочно отправили экс-главу СБУ

Бывшему главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, который находится в розыске с апреля 2014 года, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Воздух в Киеве начал очищаться

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что загрязнение воздуха в Киеве и окрестностях столицы было вызвано значительным усилением ветра, но сегодня ситуация начала улучшаться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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