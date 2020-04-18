 

Пик смертности от COVID-19 в Украине прогнозируется на 3-8 мая – Национальная академия наук

18.04.2020, 0:15, Новости дня

В Украине пик смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 придется на начало мая. Такой вывод сделан в результате моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы (.pdf) 17 апреля на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

“Если будут продолжены карантинные меры в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев COVID-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев – на 3-8 мая”, – отметили в академии.

Ученые считают, что после достижения пика заболеваемости число новых случаев инфицирования буде снижаться до конца мая.

“При вычислениях считалось, что карантинные меры не будут нарушаться на время празднования Пасхи в Украине”, – подчеркнули в НАНУ.

Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля коронавирус был подтвержден у 4662 человек. Умерло 125 человек с COVID-19, 246 пациентов выздоровели.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ожидалось, что он продолжится до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

2 апреля правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы “Бацман” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман сказал, что карантин может действовать до первой декады мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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