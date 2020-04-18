 

Карим Бензема может завершить карьеру в “Лионе”

18.04.2020, 0:10, Новости дня

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема не исключил своего возвращении в "Лион", воспитанником которого он является. Французский футболист может завершить карьеру в родном клубе.

"Всем своим успехам я обязан "Лиону". Наибольших успехов я добился в "Реале". Пока я не думаю о возвращении в родной клуб. Но карьеру бы я хотел завершить в "Лионе", — приводит слова 32-летнего нападающего РИА Новости.

Карим Бензема с 2009 года выступает за "Реал", в составе которого он четыре раза выиграл Лигу чемпионов и трижды стал чемпионом Испании.



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