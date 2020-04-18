 

Оперштаб: в Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом

18.04.2020, 0:10, Новости дня

В Москве скончался еще 21 пациент с коронавирусом, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Таким образом, количество погибших в столице увеличилось со 127 до 148.

"В Москве скончался 21 пациент, у которого был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди сопутствующих заболеваний — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом. Возраст пациентов — от 34 лет до 91 года.

Сегодня были открыты сразу два многофункциональных медицинских центра в Нижнем Новгороде и Новой Москве, предназначенных для лечения заболевших коронавирусом. Первый построило Министерство обороны (всего к началу мая должны быть сданы 16 таких стационаров по всей стране). Второй (рядом с деревней Голохвастово) – строительные предприятия столичного комплекса. К работам были привлечены несколько десятков подрядных организаций.

Столичные клиники справляются с наплывом пациентов – ситуация напряженная, но не критичная. Запас больничных коек в городе есть. Об этом и многом другом рассказал Сергей Собянин в эксклюзивном интервью. Мэр также подвел некоторые итоги первой недели пропускного режима, а еще ответил на вопрос, могут ли усилить карантинные меры.



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