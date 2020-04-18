 

В ближайшие дни авиакомпании вернут на родину более тысячи россиян

18.04.2020, 0:10, Новости дня

Росавиация сообщила, что 18-19 апреля российские авиакомпании выполнят вывозные рейсы из Индии, Японии и Таиланда.

Рабочая группа, координирующая возвращение соотечественников из-за рубежа, сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля. В него включены также рейсы из Вьетнама и Непала, передает ТАСС.

Уже 18 апреля будет осуществлен рейс авиакомпании "России" из Гоа в Москву (450 пассажиров), "Сибири" и "Уральских авиалиний" из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург с дальнейшим трансфером до Челябинска (по 200 пассажиров на каждом рейсе).

В Новосибирск 19 апреля должен вылететь рейс "Сибири" из Бангкока, а во Владивосток — "Авроры" из Токио (128 пассажиров).

20 апреля, запланирован рейс "Сибири" из Камрани в Новосибирск и "Уральских авиалиний" из Бангкока в Кемерово.

Также на 21 апреля запланирован рейс Джидда (Саудовская Аравия) — Махачкала, но этот перелет возможен только для россиян, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе.

В настоящее время для возвращения из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для подобных рейсов действует принцип "одна страна вылета — один город прилета".

 



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