В России ужесточат уголовную ответственность за киберпреступления

18.04.2020, 0:09, Разное

В РФ ужесточат уголовную ответственность за совершение киберпреступлений. Соответствующее предложение сделал первый заместитель председателя комитета Сената по обороне и безопасности Владимир Кожин.

По словам зампреда комитета Сената, в условиях карантина из-за коронавирусной инфекции жизнь граждан РФ перешла в «цифру», на что оперативно среагировали хакеры. Кожин объяснил, что количество мошенических сайтов, продающих защитные маски и предлагающих оплату больничных листов, выросло в несколько раз. Кроме этого, в столице уже зарегистрированы случаи хакерских атак, связанных с введением пропускной системы.

Отметим, что подготовкой поправок в Уголовный Кодекс Российской Федерации займутся несколько комитетов палаты, в частности по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и государственному строительству. По словам спикера Сената Валентины Матвиенко, тема ужесточения ответственности для преступлений, связанных с компьютерами и интернетом, является особо актуальной в условиях введения карантина из-за коронавирусной инфекции.