 

Учёные: “Две трети мира не могут себя самостоятельно обеспечить пищей”

18.04.2020, 0:09, Разное

Учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что две трети мира не могут себя самостоятельно обеспечить пищей. По их словам, если экономические цепочки нарушатся, на Земле может начаться голод.
Сотрудники университета Аалто, расположенного в Финляндии, провели расчёты, благодаря которым удалось выяснить соотношение производства пищи в мире, а также её употребления. В ходе научной работы они установили существование серьёзного мирового дисбаланса. Две трети мира не могут себя обеспечить едой, в первую очередь из-за климатических особенностей во многих странах. В основном речь идёт об Африке, Юго-восточной Азии и тропических государствах Южной Америки. Даже сейчас ООН фиксирует 820 миллионов голодающих людей. Во многом это происходит из-за невозможности не только вырастить самостоятельно злаковые культуры, а также другие растительные продукты, но и закупить их для собственных нужд не имея сильной экономики.

Специалисты из Финляндии предположили, если в мире возникнет ситуация, при которой экономические связи начнут разрушаться, человечество может столкнуться с серьёзной проблемой. Чтобы не допустить голода для 66% людей, власти многих стран должны разработать и внедрить меры, стимулирующие развитие агропромышленного комплекса для приобретения независимости от импортных поставок пищи.



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